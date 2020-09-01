Ван Дейк: в сборной Нидерландов все были огорчены уходом Кумана

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал уход Рональда Кумана с поста главного тренера сборной Нидерландов.

«Все мы были огорчены уходом такого хорошего тренера, но искренне рады за него. Вы можете спросить любого игрока сборной. Каждый знал, что это его мечта. Мы живём во время пандемии и неопределённости, Евро-2020 был перенесён, и у него появилась такая возможность. Я могу его понять», — приводит слова ван Дейка Goal.com.

Напомним, Куман возглавил «Барселону», которая осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. В минувшем сезоне сине-гранатовые не выиграли ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.