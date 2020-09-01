Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гари Невилл: нынешний «МЮ» не может бороться за чемпионство. Нужны 4-5 новых футболистов

Гари Невилл: нынешний «МЮ» не может бороться за чемпионство. Нужны 4-5 новых футболистов
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от «красных дьяволов» в сезоне-2020/2021.

«Нынешний „Манчестер Юнайтед“ не может бороться за титул Премьер-лиги в новом сезоне. Команде нужны были четыре-пять хороших новых футболистов, и они нужны до сих пор. Я говорю об этом на протяжении года. Им придётся подписать игроков, чтобы побороться за топ-2. Это должно быть целью Сульшера на новый сезон, и ему нужна поддержка.

Клуб должен подписать центрального защитника мирового уровня. Возможно, ещё одного полузащитника. Я также думал о правом вингере, центральном нападающем и левом защитнике, потому что Люк Шоу пропускает много времени из-за травм», — написал Невилл в своей колонке на Sky Sports.

Источник: Донни ван де Бек подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020