Гари Невилл: нынешний «МЮ» не может бороться за чемпионство. Нужны 4-5 новых футболистов
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от «красных дьяволов» в сезоне-2020/2021.
«Нынешний „Манчестер Юнайтед“ не может бороться за титул Премьер-лиги в новом сезоне. Команде нужны были четыре-пять хороших новых футболистов, и они нужны до сих пор. Я говорю об этом на протяжении года. Им придётся подписать игроков, чтобы побороться за топ-2. Это должно быть целью Сульшера на новый сезон, и ему нужна поддержка.
Клуб должен подписать центрального защитника мирового уровня. Возможно, ещё одного полузащитника. Я также думал о правом вингере, центральном нападающем и левом защитнике, потому что Люк Шоу пропускает много времени из-за травм», — написал Невилл в своей колонке на Sky Sports.
Источник: Донни ван де Бек подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
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