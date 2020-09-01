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Безуглов: все тесты на коронавирус в сборной проходят вовремя, все они отрицательные

Безуглов: все тесты на коронавирус в сборной проходят вовремя, все они отрицательные
Футбол / Сборная России 0

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как проходит тестирование футболистов на коронавирус.

«Мы в стандартном режиме готовились к сборам. Все тесты вовремя проходят, все они отрицательные, слава богу. Никаких неожиданностей не было. Заезд на базу в Новогорске прошёл в строгом соответствии с регламентами, при этом максимально для нас комфортно.

Все ребята приехали со свежими отрицательными тестами. Вчера было ещё одно тестирование. Будет ещё минимум два тестирования, которое организует УЕФА. Это будет завтра и перед вылетом в Венгрию, 4-го числа. Сейчас всё хорошо, все здоровы", — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.

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