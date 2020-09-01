Безуглов: все тесты на коронавирус в сборной проходят вовремя, все они отрицательные

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как проходит тестирование футболистов на коронавирус.
«Мы в стандартном режиме готовились к сборам. Все тесты вовремя проходят, все они отрицательные, слава богу. Никаких неожиданностей не было. Заезд на базу в Новогорске прошёл в строгом соответствии с регламентами, при этом максимально для нас комфортно.
Все ребята приехали со свежими отрицательными тестами. Вчера было ещё одно тестирование. Будет ещё минимум два тестирования, которое организует УЕФА. Это будет завтра и перед вылетом в Венгрию, 4-го числа. Сейчас всё хорошо, все здоровы", — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
- 1 сентября 2020
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
15:03
-
14:53
-
14:41
-
14:34
-
14:20
-
14:13
-
14:13
-
13:52
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
12:56
-
12:53
-
12:40
-
12:23
-
12:17
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:43
-
11:26