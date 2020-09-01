Безуглов: никаких изменений у переболевших нет. Они в таком же состоянии, как и год назад

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов ответил на вопрос, изменились ли физические данные у переболевших коронавирусом футболистов.

«Если ориентироваться на слова комментаторов, которые работают на матчах… Понятно, что они знают всё обо всём, мы же ориентируемся на цифры. Никаких изменений мы не видим.

Более того, в расположении сборной есть футболисты, у которых имеются антитела, они в своё время переболели. Эти же комментаторы восхищаются их хорошей формой, когда они играют в своих командах. Никаких проблем нет. Все ребята, которые переболели, находятся в таком же состоянии, в котором они обычно находились и год назад. Никаких проблем в работе лёгких нет", — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной.