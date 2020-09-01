Мусаев дисквалифицирован на одну игру за аплодисменты в адрес арбитра Карасёва

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву, который поаплодировал арбитру Сергею Карасёву после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасёва, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. А именно: аплодисменты в сторону судьи. При этом Карасёв отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений.
Мусаев сказал, что в данном случае нельзя было так поступать, и принёс извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 сентября 2020
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