Филиппе Коутиньо покинул «Баварию»

«Бавария» на своём официальном сайте подтвердила уход полузащитника Филиппе Коутиньо по истечении срока аренды.



В ближайшее время 28-летний бразильский футболист вернётся в расположение «Барселоны», которой принадлежат права на него. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за € 120 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.



В составе «Баварии» Коутиньо завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу главного еврокубка немецкая команда разгромила «Барселону» со счётом 8:2, а Филиппе, выйдя на замену, забил два гола и отдал результативный пас.



В «Барселону» Коутиньо перешёл в январе 2018 года из «Ливерпуля», за который выступал на протяжении пяти лет. До этого хавбек защищал цвета «Интера», «Васко да Гама» и «Эспаньола».

Куман рассчитывает на Коутиньо и хочет поговорить с ним после аренды в «Баварии»