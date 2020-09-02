Филиппе Коутиньо покинул «Баварию»

«Бавария» на своём официальном сайте подтвердила уход полузащитника Филиппе Коутиньо по истечении срока аренды.
В ближайшее время 28-летний бразильский футболист вернётся в расположение «Барселоны», которой принадлежат права на него. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за € 120 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.
В составе «Баварии» Коутиньо завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу главного еврокубка немецкая команда разгромила «Барселону» со счётом 8:2, а Филиппе, выйдя на замену, забил два гола и отдал результативный пас.
В «Барселону» Коутиньо перешёл в январе 2018 года из «Ливерпуля», за который выступал на протяжении пяти лет. До этого хавбек защищал цвета «Интера», «Васко да Гама» и «Эспаньола».
- 2 сентября 2020
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