Павлюченко: смотрел на Пьяновича и думал: «Как ты вообще в футбол играешь?»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о бывших сербских легионерах красно-белых защитнике Неманье Видиче и форварде Михайло Пьяновиче.
«В футбол Пьянович играл по-своему. Каким-то особым талантом он не обладал: телосложение у него было нефутбольное, бежал не очень быстро, ноги непослушные, бил только с правой. Левой он даже не мог передачу сделать. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще в футбол играешь?» Но он забивал голы, приносил пользу команде.
В нужный момент он мог так здорово и качественно пробить, что даже Ибрагимович так не сделает! И через себя мог исполнить, головой хорошо играл.
Видич с первого же дня произвёл очень сильное впечатление. Помню даже его первый матч за «Спартак», мы выиграли в Пятигорске у «Алании». Если футболист топ, то сразу и везде показывает, что он топ. Для нас это было очень хорошее усиление, он наладил игру в обороне.
Видич был хорош и вверху, и внизу. Возможно, был чуть медленный и неповоротлиый, но игрой головой и своим отбором он всё это перекрывал. Плюс ко всему Видич был настоящим бойцом.
В жизни Вида был своеобразным. Если что-то во время тренировки шло не так, он мог просто уйти. Например, когда играли «пять на пять» и его команда проигрывала или когда его начинали «возить». Обижался и уходил. В этом плане он мог быть плаксой. Но такие финты он выкидывал не сразу, а уже когда понимал, что он здесь лидер и на него есть спрос в Европе. Тогда он уже мог немного «позвездить», — приводит слова Павлюченко официальный канал «Спартака» в «Яндекс.Дзен».
- 2 сентября 2020
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