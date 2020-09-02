«В ожидании Суареса». Маркизио опубликовал фото из Турина

Экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото из Турина.
«Сентябрь, добро пожаловать. В ожидании Суареса», — написал Маркизио под фото.
Стало известно, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес может покинуть команду и продолжить карьеру в Италии. Над переходом 33-летнего футболиста работает туринский «Ювентус», переговоры находятся в продвинутой стадии.
Клуб готов заключить с уругвайцем контракт до лета 2023 года. По условиям соглашения, Луис будет зарабатывать € 10 млн за сезон без учёта бонусов. В услугах Суареса заинтересованы также «Пари Сен-Жермен» и «Аякс», за который игрок уже выступал, однако «Ювентус» сейчас опережает их в борьбе за игрока.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.
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