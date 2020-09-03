Фотография Бэйла с распущенными волосами покорила соцсети

Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл опубликовал в своём «Твиттере» фото с тренировки национальной команды.
На снимке Бэйл демонстрирует длину своих распущенных волос. Пользователям социальной сети настолько понравилось фото, что футболист решил поставить его на аватар профиля.
«Топ», — прокомментировал снимок официальный аккаунт Ла Лиги.
«Ведь вы этого достойны», — пошутил Gabriel Verdecchia, намекнув на известный слоган компании «Лореаль».
Jurg-eoin O’ Súilleabháin сравнил имидж Бэйла с внешним видом экс-басиста Metallica Джейсона Ньюстеда.
Ранее стало известно, что «Реал» готов расстаться с 17 футболистами, включая и Бэйла. При этом Джонатан Барнетт, агент Гарета, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.
Напомним, болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Также неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом.
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