Фотография Бэйла с распущенными волосами покорила соцсети

Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл опубликовал в своём «Твиттере» фото с тренировки национальной команды.

На снимке Бэйл демонстрирует длину своих распущенных волос. Пользователям социальной сети настолько понравилось фото, что футболист решил поставить его на аватар профиля.

«Топ», — прокомментировал снимок официальный аккаунт Ла Лиги.

«Ведь вы этого достойны», — пошутил Gabriel Verdecchia, намекнув на известный слоган компании «Лореаль».

Jurg-eoin O’ Súilleabháin сравнил имидж Бэйла с внешним видом экс-басиста Metallica Джейсона Ньюстеда.

Ранее стало известно, что «Реал» готов расстаться с 17 футболистами, включая и Бэйла. При этом Джонатан Барнетт, агент Гарета, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.



Напомним, болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Также неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом.