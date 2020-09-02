Гарет Бэйл: готов рассмотреть варианты ухода, но решение — в руках «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл сообщил, что не исключает вероятности ухода из «Королевского клуба».

«Если возникнут варианты в Премьер-лиге, обязательно рассмотрю. У нас будет много времени в это трансферное окно, а также в следующих. Время покажет, но решение — в руках «Реала».

Пытался уйти в прошлом году, но в последнюю секунду они заблокировали трансфер. Новый проект взволновал, но не был реализован. Были и другие случаи, когда пытался уйти, но клуб не позволил. Всё зависит от клуба.



Хочу играть в футбол, у меня всё ещё есть мотивация. Но «Реал» всё контролирует. У меня контракт. Всё, что могу сделать, — продолжать то, что делаю. Надеюсь, что-то произойдёт.



Мне всего 31 год. Чувствую, что всё ещё в отличной форме, что мне ещё есть что дать футболу. Посмотрим, что будет дальше. Ситуация в руках клуба, но, если честно, они очень усложняют ситуацию», — приводит слова Бэйла Sky Sports.