Бистрович: в ЦСКА много перемен, я отошёл на второй план

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о переменах, которые произошли в московском клубе за последние месяцы.

«Даже после пандемии коронавируса в клубе происходило очень многое. Тренер Виктор Гончаренко ушёл в оставку, но вернулся уже через неделю. Поменялся спортивный директор. В ЦСКА появились новые спонсоры, новые люди в руководстве. После всего этого я немного отошёл на второй план. Но я продолжаю максимально выкладываться на матчах и тренировках, чтобы быть как можно сильнее», — сказал Бистрович в интервью хорватскому изданию Podravski.

В текущем розыгрыше РПЛ Кристиян Бистрович провёл за ЦСКА три матча и забил один мяч. Хорват перешёл в ЦСКА из «Славен Белупо» летом 2018 года.