Бистрович: цель ЦСКА — всегда первое место, а если это нереально, хотя бы место в ЛЧ
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о целях московского клуба в нынешнем сезоне.
«В прошлом сезоне мы заняли четвёртое место, хотя могли быть как минимум вторыми. Сейчас в команду пришло много новых игроков, поэтому наши амбиции значительно выросли. Цель ЦСКА — всегда первое место, а если это нереально, то хотя бы попадание в Лигу чемпионов.
Что касается слухов об уходе Влашича, половина из них — неправда. В прошлом году он подписал пятилетний контракт. Не верю, что сейчас клуб его продаст.
Задумывался ли о возможной смене клуба, чтобы иметь больше игровой практики? Я всё ещё в ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше. Если появятся предложения, но пока не могу об этом говорить", — приводит слова Бистровича Podravski.
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