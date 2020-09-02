Бистрович: цель ЦСКА — всегда первое место, а если это нереально, хотя бы место в ЛЧ

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о целях московского клуба в нынешнем сезоне.

«В прошлом сезоне мы заняли четвёртое место, хотя могли быть как минимум вторыми. Сейчас в команду пришло много новых игроков, поэтому наши амбиции значительно выросли. Цель ЦСКА — всегда первое место, а если это нереально, то хотя бы попадание в Лигу чемпионов.

Что касается слухов об уходе Влашича, половина из них — неправда. В прошлом году он подписал пятилетний контракт. Не верю, что сейчас клуб его продаст.



Задумывался ли о возможной смене клуба, чтобы иметь больше игровой практики? Я всё ещё в ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше. Если появятся предложения, но пока не могу об этом говорить", — приводит слова Бистровича Podravski.