«Велес» подписал форварда «Нижнего Новгорода»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Саид Алиев перешёл в «Велес», сообщает пресс-служба московского клуба. Форвард достался клубу на правах свободного агента.

«Саид Алиев (21 год, 185 см) — центральный нападающий, который до перехода в «Велес» выступал за «Нижний Новгород, а до этого провёл отличные полгода в составе «Луч Энергии» (26 матчей, 8 голов и 2 результативные передачи). Добро пожаловать!» — говорится в официальном «твиттере» «Велеса».

Алиев является воспитанником махачкалинского «Анжи». В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах Футбольной национальной лиги (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.

«Велес», набрав в шести турах 11 очков, занимает 8-е место в ФНЛ.