Влашич сообщил о готовности с Пашаличем заменить Модрича и Ракитича в сборной Хорватии

Полузащитник ЦСКА и национальной команды Хорватии Никола Влашич сообщил, что он с Марио Пашаличем готов заменить Луку Модрича и Ивана Ракитича в матчах Лиги наций с Португалией и Францией.

«Мы готовы взять на себя эту важную роль, мы хорошо играем в наших клубах. Мы ещё молоды. Марио 25, мне сейчас 23 года. Я уже не чувствую себя молодым, в моей профессиональной карьере у меня много сыгранных матчей. В любом случае это большая честь и возможность для нас обоих показать, что мы можем сделать на должностях, вакантных из-за отсутствия Модрича и Ракитича», — приводит слова Влашича GOL.hr.

Матч с португальцами состоится в Порту 5 сентября. С французами подопечные Златко Далича сыграют в Сен-Дени 8 сентября.