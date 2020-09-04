«Наполи» намерен купить четырёх игроков в случае продажи Калиду Кулибали

«Наполи» построил планы на оставшуюся часть нынешнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», в случае продажи защитника Калиду Кулибали неаполитанский клуб намерен приобрести полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса и хавбеков «Ромы» Жордана Верету и Дженгиза Ундера.
Ранее сообщалось, что Кулибали в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Сити». Более того, по информации СМИ, 29-летний сенегальский футболист уже согласовал условия личного контракта с английским клубом. Неаполитанцы планируют выручить с продажи Калиду € 70 млн, однако «горожане» считают эту цифру завышенной.
«Наполи» в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. При этом команда Дженнаро Гаттуро завоевала Кубок Италии.
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