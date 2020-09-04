Филиппе Коутиньо вернулся к тренировкам с «Барселоной»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Баварию», вернулся в расположение каталонского клуба.
Как информирует пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере», 28-летний бразильский футболист уже приступил к тренировкам с командой.
«Бавария» арендовала Коутиньо прошлым летом. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за € 120 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.
В составе «Баварии» Коутиньо завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу главного еврокубка немецкая команда разгромила «Барселону» со счётом 8:2, а Филиппе, выйдя на замену, забил два гола и отдал результативный пас.
Филиппе Коутиньо покинул «Баварию»
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