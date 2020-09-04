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Лионель Месси передумал покидать «Барселону». Он не хочет судиться с клубом

Лионель Месси передумал покидать «Барселону». Он не хочет судиться с клубом
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял окончательное решение остаться в команде ещё на сезон, сообщает TyC Sports.

По информации источника, 33-летний футболист решил не покидать сине-гранатовых после встречи своего отца Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лео покинуть коллектив бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он покинет каталонцев следующим летом, когда истечёт его контракт.

Напомним, Месси ранее уведомил «Барселону», что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе выразили уверенность, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные, которые составляют € 700 млн.

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