Лионель Месси передумал покидать «Барселону». Он не хочет судиться с клубом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял окончательное решение остаться в команде ещё на сезон, сообщает TyC Sports.
По информации источника, 33-летний футболист решил не покидать сине-гранатовых после встречи своего отца Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лео покинуть коллектив бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он покинет каталонцев следующим летом, когда истечёт его контракт.
Напомним, Месси ранее уведомил «Барселону», что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе выразили уверенность, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные, которые составляют € 700 млн.
- 4 сентября 2020
-
17:53
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
17:08
-
17:08
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:18
-
15:46
-
15:33
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:54
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:51
-
13:45
-
13:33
-
13:32
-
13:13
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:59