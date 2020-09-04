Нидерланды — Польша: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 4 сентября, состоится матч Нидерланды – Польша. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Польша.



Обслужит встречу болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. В бригаду войдут ассистенты Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный арбитр — Никола Попов.



Следующий матч сборных Польши и Нидерландов в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Польши и Нидерландов по группе 1 Лиги А являются национальные команды Италии и Боснии и Герцеговины.



Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.