Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нидерланды — Польша: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Нидерланды — Польша: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 4 сентября, состоится матч Нидерланды – Польша. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Польша.

Обслужит встречу болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. В бригаду войдут ассистенты Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный арбитр — Никола Попов.

Следующий матч сборных Польши и Нидерландов в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Польши и Нидерландов по группе 1 Лиги А являются национальные команды Италии и Боснии и Герцеговины.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020