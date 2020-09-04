Сборные Италии и Боснии и Герцеговины сыграли вничью в матче 1-го тура Лиги наций

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины в матче 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч прошёл на «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершился со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без забитых голов. Во второй половине встречи гостей вывел вперёд нападающий Эдин Джеко на 57-й минуте. Ему ассистировал защитник московского «Динамо» Тони Шуньич. Спустя 10 минут итальянцы установили паритет. Точным ударом счёт сравнял полузащитник Стефано Сенси.

Таким образом, команды набирают по одному очку и располагаются на 2-м и 3-м месте в таблице.

Следующий матч сборных Италии и Боснии и Герцеговины на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Италии и Боснии и Герцеговины по группе 1 лиги А являются национальные команды Польши и Нидерландов.