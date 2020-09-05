Вернер отказался от перехода в «Манчестер Сити» ради «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер мог перейти в «Манчестер Сити», сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк в "Твиттере".

По информации источника, футболист отказал главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле, чтобы присоединится к лондонскому клубу.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Ожидалось, что контракт немца с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.



Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.