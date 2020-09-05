Манчини по ошибке оставил Кьеллини в запасе, поскольку не надел очки, когда смотрел состав

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини сообщил, что ошибке оставил в запасе защитника Джорджо Кьеллини.

«Когда мне показывали состав, на мне не было очков и мне просто сказали, что всё хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одну игру, а Кьеллини — в другую. Я спросил Джорджио, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет сегодня, но сейчас нам придется поменять планы. Не то чтобы мы выбрали вратаря, а не защитника, это не большая разница, но да, это была ошибка», — приводит слова Манчини Daily Mail.

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины в матче 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч прошёл на «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершился со счётом 1:1.

Следующий матч сборных Италии и Боснии и Герцеговины на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Италии и Боснии и Герцеговины по группе 1 лиги А являются национальные команды Польши и Нидерландов.