Сборная России прошла тестирование на коронавирус перед вылетом на матч с Венгрией
Вчера, 4 сентября, сборная России прошла тестирование на коронавирусную инфекцию перед вылетом в Будапешт на матч Лиги наций УЕФА с Венгрией, сообщает пресс-служба национальной команды.
По итогам тестирования все представители сборной России оказались здоровы.
Матч группового этапа Лиги наций Венгрия — Россия состоится завтра, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Сербии со счётом 3:1.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был приостановлен практически во всех турнирах. Чемпионат Европы, на котором должна была выступить национальная команда России, был перенесён на лето 2021 года.
Опубликована фотография из раздевалки сборной России после победы в матче с Сербией
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