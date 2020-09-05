Сборная России прошла тестирование на коронавирус перед вылетом на матч с Венгрией

Вчера, 4 сентября, сборная России прошла тестирование на коронавирусную инфекцию перед вылетом в Будапешт на матч Лиги наций УЕФА с Венгрией, сообщает пресс-служба национальной команды.



По итогам тестирования все представители сборной России оказались здоровы.



Матч группового этапа Лиги наций Венгрия — Россия состоится завтра, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Сербии со счётом 3:1.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был приостановлен практически во всех турнирах. Чемпионат Европы, на котором должна была выступить национальная команда России, был перенесён на лето 2021 года.