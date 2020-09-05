Роберт Левандовски: в 32 года чувствую себя лучше, чем в 26

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что находится в отличной физической форме.



«Не ощущаю, что мне 32 года. Чувствую себя лучше, чем в 26, не только физически, но и с точки зрения футбольных и технических способностей. Очень много работал последние несколько лет, чтобы достичь оптимального уровня», — приводит слова Левандовского Kicker.



Напомним, Левандовски был признан футболистом года в Германии по версии спортивных журналистов. В прошедшем сезоне Левандовски в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач. Польский форвард стал победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020 в составе «Баварии», а также выиграл чемпионат и Кубок Германии.