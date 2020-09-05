Титов: говорят, нужно подтягивать в сборную Сафонова, Максименко, Дивеева. Для чего?

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о невызове в главную сборную России ряда игроков, которые задействованы в молодёжной сборной страны.
«Что касается игры нашей молодёжной сборной и вопроса о вызове ключевых футболистов в первую команду, тут дело в другом. Мы подтягиваем их, чтобы они просто посидели на лавочке, или чтобы играли?
Это удивительно, потому что сегодня есть скептики, которые говорят, что нужно подтягивать в первую сборную Сафонова, Максименко и так далее. Но для чего? Непонятно. Мне кажется, всему своё время.
И про Дивеева. Ну есть сегодня в составе сборной опытные защитники. Семёнов, Джикия — качественнейшие футболисты. Именно поэтому они и играют в основе.
У молодёжной сборной есть глобальная задача — выйти из группы. Следовательно, тот же Дивеев сегодня нужен там, он ведущий защитник, пусть играет сейчас там. Уверен, со временем мы точно увидим его в первой сборной. Вопрос только, когда это будет», — цитирует Титова Sport24.
- 5 сентября 2020
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