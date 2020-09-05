«Факел» объявил об отставке главного тренера Бесчастных

Сегодня, 5 сентября, после матча 7-го тура Футбольной национальной лиги «Факел» — «Оренбург» (0:2) было принято решение об увольнении Владимира Бесчастных с поста главного тренера воронежской команды, сообщает официальный сайт «Факела».
«Проанализировал сложившуюся ситуацию, поговорил с руководством клуба, и в итоге мы приняли обоюдное решение расстаться. Очень благодарен клубу, футболистам, всем тем, с кем мне посчастливилось работать в Воронеже. У «Факела» есть большое будущее, верю в клуб. Очень надеюсь, что мой уход пойдёт на пользу «Факелу» и изменит ситуацию в лучшую сторону.
В Воронеже навсегда останется частичка моего сердца, и я обязательно буду следить за дальнейшей судьбой «Факела» и переживать за команду», — цитирует Бесчастных пресс-служба клуба.
В ближайшие дни за подготовку команды будет отвечать временно исполняющий обязанности главного тренера Александр Бородкин.
- 5 сентября 2020
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