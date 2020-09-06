Жоау Фелиш: несколько матчей пытался забить за сборную. Очень доволен, что получилось

Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии (4:1). Напомним, форвард забил дебютный гол за сборную в этой встрече.



«Пытался забить этот гол в течение нескольких матчей. То мяч попадал в штангу, то вратари делали отличные сейвы. На этот раз всё получилось, и я очень доволен. Мы провели отличный матч с сильным соперником. Это непросто, но мы создали множество опасных моментов. У нас сплочённая команда», — приводит слова Фелиша Marca.

Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.