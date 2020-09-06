Ибрагимович: некомпетентные люди на неправильных позициях душат шведский футбол
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, завершивший выступления за сборную Швеции в 2016 году, в жёсткой форме раскритиковал происходящее в национальной команде.
Вчера, 5 сентября, в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА Швеция проиграла сборной Франции (0:1). Полузащитник команды Деян Кулушевски остался в запасе и после встречи раскритиковал такое решение главного тренера Янне Андерссона, назвав его «странным».
На пресс-конференции специалиста попросили прокомментировать слова Кулушевски. Его удивила реакция футболиста, и он сказал, что поговорит с ним.
«Какая грёбаная шутка. Ещё одно доказательство. Некомпетентные люди на неправильных позициях душат шведский футбол», — прокомментировал ситуацию Ибрагимович в "Твиттере".
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- 6 сентября 2020
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