«Галатасарай» заинтересован в аренде Найнгголана, «Интер» настаивает на продаже

Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать полузащитника «Интера» Раджу Найнгголана с правом выкупа, однако миланский клуб намерен продать футболиста, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, речь идёт о сумме сделки в размере € 18 млн. Более того, по словам Скиры, в переговорах с Найнгголаном находится «Кальяри». Президент клуба планирует вернуть 32-летнего бельгийца в команду, за которую он играл с 2010 по 2014 год, а также с 2019 по 2020 год на правах аренды из «Интера».
Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В минувшем сезоне хавбек в 26 матчах чемпионата Италии стал автором шести забитых мячей и семи результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.
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