Криштиану Роналду вернулся к тренировкам

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что он вернулся к тренировкам.

«Рад вернуться!» — написал Роналду в своём «инстаграме», прикрепив фотографии с тренировки.

Футболист не тренировался на протяжении нескольких дней, так как лечил инфекцию, вызванную пчелиным укусом. Без него португальская национальная команда в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА разгромила команду Хорватии со счётом 4:1. Ожидается, что Роналду сможет принять участие в матче 2-го тура со сборной Швеции (8 сентября). В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.

В сезоне-2019/2020 35-летний Роналду провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.