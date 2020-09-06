Криштиану Роналду вернулся к тренировкам
Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что он вернулся к тренировкам.
«Рад вернуться!» — написал Роналду в своём «инстаграме», прикрепив фотографии с тренировки.
Футболист не тренировался на протяжении нескольких дней, так как лечил инфекцию, вызванную пчелиным укусом. Без него португальская национальная команда в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА разгромила команду Хорватии со счётом 4:1. Ожидается, что Роналду сможет принять участие в матче 2-го тура со сборной Швеции (8 сентября). В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.
В сезоне-2019/2020 35-летний Роналду провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
Роналду опубликовал эмоциональный пост перед стартом сборной Португалии в Лиге наций
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