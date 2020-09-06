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«Почти как в «Гарри Поттере». Евсеев показал „волшебную шляпу“ на тренировке „Уфы“

«Почти как в «Гарри Поттере». Евсеев показал „волшебную шляпу“ на тренировке „Уфы“
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сфотографировался с тренировочным конусом.

«Это наша волшебная шляпа. Почти как в „Гарри Поттере“. Только игрокам надевать её не нужно, чтобы узнать, куда их тренер распределит во время тренировки», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

44-летний Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019 года. В прошлом сезоне башкирский клуб под его руководством финишировал на девятом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В нынешнем сезоне «Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Спартак» (14). Следующий матч «Уфа» проведёт 13 сентября с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

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