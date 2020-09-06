«Там пропустили один гол, здесь — два». Черчесов пошутил о матчах с Сербией и Венгрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии (3:2).

«Отличия от матча с «Сербией»? Там мы пропустили один гол, здесь два. Но забили по три. Но это шутка. Мы играли дома с командой, игроки которой играли в топ-лигах. Мы понимали чётко, что хотим. Но первые минуты не получились, потому что они вышли с другой схемой. Здесь мы чётко вышли, и первые 60 минут у нас вообще не было вопросов к команде, пока мы сами себе не создали проблемы. Венгры мне понравились — молодая и быстрая команда. У них есть игроки, которые могут прогрессировать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для сборной России эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше Лиги наций. В 1-м туре российская команда обыграла сборную Сербии со счётом 3:1.