«Там пропустили один гол, здесь — два». Черчесов пошутил о матчах с Сербией и Венгрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии (3:2).
«Отличия от матча с «Сербией»? Там мы пропустили один гол, здесь два. Но забили по три. Но это шутка. Мы играли дома с командой, игроки которой играли в топ-лигах. Мы понимали чётко, что хотим. Но первые минуты не получились, потому что они вышли с другой схемой. Здесь мы чётко вышли, и первые 60 минут у нас вообще не было вопросов к команде, пока мы сами себе не создали проблемы. Венгры мне понравились — молодая и быстрая команда. У них есть игроки, которые могут прогрессировать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Для сборной России эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше Лиги наций. В 1-м туре российская команда обыграла сборную Сербии со счётом 3:1.
- 6 сентября 2020
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:27
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50