Давиде Дзаппакоста может стать одноклубником Алексея Миранчука

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может перейти в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Футболисту уже назначен медосмотр, а также согласованы условия контракта. По словам Скиры, о трансфере будет объявлено завтра, 8 сентября.

Напомним, Дзаппакоста в минувшем сезоне выступал за «Рому» на правах аренды и большую часть чемпионата восстанавливался после разрыва крестообразных связок. Защитник провёл в составе римского клуба девять матчей в итальянском чемпионате и сделал одну результативную передачу. Сообщалось, что «Рома» была заинтересована в продлении аренды.

Накануне в «Аталанту» из «Локомотива» перешёл россиянин Алексей Миранчук.