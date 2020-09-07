Давиде Дзаппакоста может стать одноклубником Алексея Миранчука

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может перейти в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Футболисту уже назначен медосмотр, а также согласованы условия контракта. По словам Скиры, о трансфере будет объявлено завтра, 8 сентября.
Напомним, Дзаппакоста в минувшем сезоне выступал за «Рому» на правах аренды и большую часть чемпионата восстанавливался после разрыва крестообразных связок. Защитник провёл в составе римского клуба девять матчей в итальянском чемпионате и сделал одну результативную передачу. Сообщалось, что «Рома» была заинтересована в продлении аренды.
Накануне в «Аталанту» из «Локомотива» перешёл россиянин Алексей Миранчук.
- 7 сентября 2020
-
11:27
-
11:04
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:21
-
10:19
-
10:05
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:02
-
08:30
-
07:00
-
06:48
-
05:25
-
04:05
-
03:27
-
02:40
-
02:24
-
01:18
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27