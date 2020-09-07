«За что?!» Фанаты «Челси» в ярости из-за новой формы

Болельщики «Челси» остались не в восторге от нового третьего комплекта игровой формы, в котором команда выступит в грядущем сезоне.



Экипировка была выполнена в необычном для клуба сочетании ярко-красного и синего цветов. На футболке размещены вертикальные полосы.

Фото: Официальный сайт ФК «Челси»

В социальных сетях стали появляться недовольные комментарии болельщиков.



«За что?!» — задался вопросом один из фанатов.



«Я знал, что форма будет такой, но всё равно её ненавижу», — написал другой.



«Вы превратили нас в «Кристал Пэлас» для богатых», — заявил очередной болельщик.



«Без сомнений, это наша худшая форма за последние 20 лет. Просто отвратительно», — говорится в другом комментарии.



«Как можно купить Вернера, Зиеша, Хаверца и позволить им играть в этом?» — написал ещё один фанат.