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Колыванов: Дзюба пока вне конкуренции, Соболеву есть к чему стремиться

Колыванов: Дзюба пока вне конкуренции, Соболеву есть к чему стремиться
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Тренер Игорь Колыванов поделился мнением об игре сборной России в матче 2-го тура Лиги наций с Венгрией (3:2), а также сравнил нападающих Артёма Дзюбу и Александра Соболева.

«Шикарный матч, если бы два не пропустили, то вообще было бы замечательно. Во втором тайме думали, что игра пойдёт ещё лучше. Венгры воспрянули духом и стали штурмовать наши ворота. Я такого не ожидал. Надо подумать и проанализировать причины. Станислав Саламович — опытный тренер, недавно день рождения отметил, команда поздравила, но немного с ложкой дёгтя. Надеюсь, что в будущем таких детских ошибок не будет.

Что касается Соболева, то его, наверное, маринуют пока. В будущем будет хорошей заменой Дзюбе. Артём прекрасно себя показывает в сборной. А с Соболевым они похожи: мощные, здорово играют наверху. Если, не дай бог, сборная будет проигрывать, то два столба нужны. А пока Артём вне конкуренции: очень здорово у него проходят последние сезоны. Соболеву есть к чему стремиться, его должно это подстёгивать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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