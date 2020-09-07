Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: Гильерме я ничего не объяснял. В октябре спокойно поговорим

Черчесов: Гильерме я ничего не объяснял. В октябре спокойно поговорим
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации вратаря Маринато Гильерме, потерявшего место в стартовом составе национальной команды.

«Гильерме я ничего не объяснял. Потому что, когда сразу объясняешь, иногда непонятно. Сейчас ситуация пройдёт, мы в октябре спокойно поговорим. Он тоже на ситуацию посмотрит спокойно, и тогда будет возможность поговорить. Потому что то, что знаем мы, футболист сразу не улавливает. Сейчас они будут играть в Лиге чемпионов, доверие у нас по-прежнему есть. Футболисты должны доказывать своей игрой право выходить на поле. Мы же не можем выдавать абонемент. Футболист видит только себя, а наша задача — видеть всё», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Сборная России в двух стартовых турах Лиги наций победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Подопечные Черчесова возглавляют третью группу Лиги B с 6 очками в активе. Ниже располагаются Венгрия (3), Турция и Сербия (обе – 1).

Черчесов оценил игру Шунина, вытеснившего Гильерме из состава сборной России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020