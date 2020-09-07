Черчесов: Гильерме я ничего не объяснял. В октябре спокойно поговорим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации вратаря Маринато Гильерме, потерявшего место в стартовом составе национальной команды.



«Гильерме я ничего не объяснял. Потому что, когда сразу объясняешь, иногда непонятно. Сейчас ситуация пройдёт, мы в октябре спокойно поговорим. Он тоже на ситуацию посмотрит спокойно, и тогда будет возможность поговорить. Потому что то, что знаем мы, футболист сразу не улавливает. Сейчас они будут играть в Лиге чемпионов, доверие у нас по-прежнему есть. Футболисты должны доказывать своей игрой право выходить на поле. Мы же не можем выдавать абонемент. Футболист видит только себя, а наша задача — видеть всё», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».



Сборная России в двух стартовых турах Лиги наций победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Подопечные Черчесова возглавляют третью группу Лиги B с 6 очками в активе. Ниже располагаются Венгрия (3), Турция и Сербия (обе – 1).

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