Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кроос: Зидан — лучший тренер, которого только можно пожелать

Кроос: Зидан — лучший тренер, которого только можно пожелать
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.

«Очень помогает, что Зидан был футболистом. Он точно знает, каково это — быть игроком „Реала“, и великолепно применяет эти знания. А ещё он невероятно хорош в управлении звёздной командой. Зидан всё держит под контролем, к каждому футболисту относится одинаково и ведёт нас за собой. Лучший тренер, которого только можно пожелать», — приводит слова Крооса Blick.

В минувшем сезоне мадридский «Реал» под руководством французского специалиста в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании. В Лиге чемпионов сезона-2019/2020 «Королевский клуб» дошёл до 1/8 финала, где проиграл «Манчестер Сити».

Зидан: когда выйду на пенсию, смогу рассказывать, что тренировал Роналду, Бэйла, Модрича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020