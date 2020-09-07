Кроос: Зидан — лучший тренер, которого только можно пожелать
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.
«Очень помогает, что Зидан был футболистом. Он точно знает, каково это — быть игроком „Реала“, и великолепно применяет эти знания. А ещё он невероятно хорош в управлении звёздной командой. Зидан всё держит под контролем, к каждому футболисту относится одинаково и ведёт нас за собой. Лучший тренер, которого только можно пожелать», — приводит слова Крооса Blick.
В минувшем сезоне мадридский «Реал» под руководством французского специалиста в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании. В Лиге чемпионов сезона-2019/2020 «Королевский клуб» дошёл до 1/8 финала, где проиграл «Манчестер Сити».
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- 7 сентября 2020
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