Четверо фанатов ЦСКА осуждены на сроки от 6 до 11 лет за драку, завершившуюся гибелью

Четверо фанатов ЦСКА, которые стали участниками драки на Курском вокзале в июле 2018 года, завершившейся гибелью одного из их оппонентов, приговорены к тюремным срокам. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



«Басманный районный суд г. Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых молодых людей. Единогласным решением коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кроме того, двое из них, также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений).



С учётом позиции государственного обвинителя – помощника Московско-Курского транспортного прокурора – и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.



Ночью 27 июля 2018 года во время стоянки поезда на одной из платформ Курского вокзала произошёл конфликт, в результате которого один из пассажиров скончался от полученных травм. Погибшим оказался уроженец Брянской области Игорь Соколовский.

Прокурор запросил для фанатов ЦСКА от 7 до 13 лет тюрьмы за драку, завершившуюся гибелью