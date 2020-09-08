В Египте пропали все трофеи Кубка Африки, завоёванные местной сборной
Конфедерация африканского футбола (КАФ) в своём официальном «твиттере» сообщила об инциденте в Египетской футбольной ассоциации.
«КАФ стало известно о пропаже трофеев Кубка африканских наций из секретариата Египетской футбольной ассоциации. Мы ошеломлены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев», — говорится в сообщении.
Сборная Египта является семикратным обладателем Кубка африканских наций. В первый раз египтяне завоевали трофей в 1957 году, в последний – в 2010-м. Также кубок доставался им в 1959, 1986, 1998, 2006 и 2008 годах. Помимо этого, сборная дважды становилась серебряным призёром турнира (1962 и 2017) и трижды – бронзовым (1963, 1970 и 1974).
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