Триппьер и Ингс жёстко столкнулись головами на тренировке сборной Англии
Защитник сборной Англии Киран Триппьер и нападающий команды Дэнни Ингс столкнулись головами на тренировке.
Во время выполнения одного из упражнений игроки мадридского «Атлетико» и британского «Саутгемптона» жёстко столкнулись и повалились на газон. Футболистам понадобилась помощь медиков, однако им удалось избежать серьёзных последствий. Скорее всего, оба смогут принять участие в матче 2-го тура Лиги наций со сборной Дании. Встреча пройдёт сегодня в Копенгагене. Начало — в 21:45 мск.
В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии уступила команде Англии. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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