Игорь Дивеев не примет участия в матче со сборной Польши из-за повреждения

Центральный защитник молодёжной сборной России Игорь Дивеев не примет участия в матче со сборной Польши, сообщает сайт РФС.
Отмечается, что игрок получил небольшое повреждение на 89-й минуте встречи со сборной Болгарии и теперь ему предстоят восстановительно-реабилитационные процедуры.
Встреча сборных России и Польши в первом круге закончилась вничью — 2:2. Дважды в ходе матча подопечные Михаила Галактинова были в роли догоняющей команды. Результативное очко удалось вырвать в концовке встречи благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова после передачи Максима Глушенкова.
Напомним, что в настоящий момент на счету сборной России 17 очков и она занимает первое место в 5-й отборочной группе. Польская команда отстаёт от нашей на 4 очка. Однако в запасе у поляков один матч со сборной Латвии, который был перенесён на ноябрь из-за пандемии коронавируса.
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