«Химки» подписали белорусского форварда

Белорусский нападающий Николай Сигневич продолжит карьеру в «Химках», сообщает сайт подмосковной команды.
Футболист начал профессиональную карьеру в брестском «Динамо», в котором за два года стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Белоруссии. В 2013 году Сигневич подписал контракт с БАТЭ, за который дебютировал в Лиге чемпионов. Затем провёл один сезон в греческом «Платаньясе». Последним клубом Николая перед переходом в «Химки» был венгерский «Ференцварош». На счету нападающего 15 матчей за сборную Беларуси.
«Для меня переход в Химки» — это новый этап и новые эмоции. РПЛ — это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата.
В Венгрии у меня была спутниковая тарелка и была возможность смотреть все матчи РПЛ — я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть. Перед подписанием контракта успел пообщаться с главным тренером Дмитрием Гунько. Меня представили команде, и я познакомился с ребятами. Начинаю усиленно работать", — цитирует Сигневича пресс-служба клуба.
- 8 сентября 2020
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