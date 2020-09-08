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У 11 футболистов брянского «Динамо» диагностирован коронавирус

У 11 футболистов брянского «Динамо» диагностирован коронавирус
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба брянского «Динамо» опубликовала обращение к болельщикам после присуждения технического поражения в матче со «Спартаком-2».

«При подготовке к матчу со «Спартаком-2» все футболисты и тренерский штаб прошли тестирование на COVID-19. Результаты, которые пришли на следующий день, показали наличие заражения у 11 игроков. Данная информация шокировала всех сотрудников клуба. Несмотря на соблюдение санитарных норм, вирус, который в этом году внёс изменения в жизнь всего мира, добрался и до нашего клуба.

Вечером 4 сентября на электронную почту клуба пришло письмо из областного управления Роспотребнадзора. Постановлением врио главного санитарного врача был введён запрет на проведение тренировок и футбольных матчей с участием игроков «Динамо-Брянск». Мы прилагали все усилия для того, чтобы матч состоялся, а на поле вышли игроки с отрицательными показателями тестов. К сожалению, разрешение на это мы не получили, так как значительная часть здоровых игроков контактировала с заражёнными. Все члены команды отправлены на двухнедельный карантин, который продлится до 17 сентября включительно.

Все динамовцы постоянно находятся под наблюдением врачей. Отметим, что симптомы заболевания выявлены только у двух игроков нашей команды. Остальные переносят COVID-19 бессимптомно и в любой момент готовы приступить к тренировочному процессу.

В понедельник, 7 сентября, все члены команды в очередной раз прошли тесты, по итогам которых был получен ответ, что новых случаев заражения не выявлено, а это значит, что сложившуюся ситуацию удалось взять под контроль.

Просим вас не искать в этой ситуации заговора против команды, не вычислять виноватых и отворачиваться от нас в трудную минуту! Ситуация в мире показывает, что новый вирус никого не щадит. Надеемся, что COVID-19 пройдёт мимо вашей семьи!" — говорится в сообщении пресс-службы.

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче со «Спартаком-2»
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