Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черевченко: альтернативы Путину сейчас нет. Выборы состоялись, народ сделал выбор

Черевченко: альтернативы Путину сейчас нет. Выборы состоялись, народ сделал выбор
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

«К руководству нашей страны отношусь отлично. Выборы состоялись, народ сделал выбор. Какие тут могут быть вопросы? На данный момент альтернативы Путину нет», — приводит слова Черевченко Sport24.

31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом Бориса Ельцина в отставку Путин был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Впервые победу на президентских выборах Путин одержал 26 марта 2000 года. Впоследствии политик ещё трижды избирался президентом России. 1 июля 2020 года состоялась Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. «За» проголосовало почти 78% участников голосования. Одна из поправок даёт возможность начать отсчёт президентских сроков заново.

Шалимов: Путину нет альтернативы. Не хочу, чтобы на улице бегали уркаганы с кастрюлями
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020