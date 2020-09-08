Черевченко: альтернативы Путину сейчас нет. Выборы состоялись, народ сделал выбор

Бывший тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.



«К руководству нашей страны отношусь отлично. Выборы состоялись, народ сделал выбор. Какие тут могут быть вопросы? На данный момент альтернативы Путину нет», — приводит слова Черевченко Sport24.

31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом Бориса Ельцина в отставку Путин был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Впервые победу на президентских выборах Путин одержал 26 марта 2000 года. Впоследствии политик ещё трижды избирался президентом России. 1 июля 2020 года состоялась Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. «За» проголосовало почти 78% участников голосования. Одна из поправок даёт возможность начать отсчёт президентских сроков заново.