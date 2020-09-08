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Деян Ловрен забил гол в ворота сборной Франции в матче Лиги наций

Деян Ловрен забил гол в ворота сборной Франции в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).

На 16-й минуте после розыгрыша углового Ловрен завладел мячом на левом краю чужой штрафной, ушёл от соперника и прицельно пробил в дальний угол ворот.

Матч Франция — Хорватия проходит в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживает матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ассистируют судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Хорватия.

Ловрен перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Ливерпуля» за € 12 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года.

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