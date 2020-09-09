Романцев: «Зенит» и в этом сезоне — главный претендент на чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о фаворитах в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

«Если вернуться в прошлый сезон, то лидерство „Спартака“ в какой-то мере действительно удивило. Хотя для старта неожиданности — дело привычное. Особенно сейчас, когда команды не успели перевести дух после минувшего чемпионата и сразу же включились в борьбу в новом. И здесь важную роль сыграло то, как они провели необычно короткий отрезок межсезонья. Видно, что Доменико Тедеско удалось найти тот оптимальный тренировочный режим, который позволяет сегодня «Спартаку» выглядеть свежее и мобильнее соперников. Это и стало его козырем на старте.

Кто будет бороться за медали нынешнего чемпионата? Прежде всего — это «Зенит». Несмотря на уход Ивановича, питерцы по-прежнему обладают самым сбалансированным, качественным составом и уже поставленной Сергеем Семаком игрой. Неожиданное поражение от «Динамо» — осечка, не более. На мой взгляд, «Зенит» и в этом сезоне — главный претендент на чемпионство. Уверен, что конкуренцию ему составят ЦСКА, «Ростов», а также «Локомотив» с «Краснодаром» и «Динамо». Вот эта компания и будет сражаться за награды. И такое количество претендентов говорит о том, что скучать этот чемпионат болельщикам не позволит", — приводят слова Романцева «Известия».