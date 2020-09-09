«Она была мне как дочь». Бывшая жена Халка — о женитьбе футболиста на её племяницце

Иран Соуза, бывшая жена экс-нападающего санкт-петербургского «Зенита» Халка, высказалась о женитьбе 34-летнего футболиста на её племяннице Камиле Анжело.

«Я засыпаю и просыпаюсь, не понимая, почему именно со мной произошла эта ситуация. Боль очень сильная, иногда мне кажется, что она разорвёт мое сердце. Она была мне как дочь. Я так много раз жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить её мечты. И здесь я говорю не только о материальных благах, потому что их легко подарить, когда есть деньги. Но любовь, привязанность, внимание, уважение… Буквально всё.

Конечно, она знала мои слабости, неуверенность, боль, страхи и имела мою безграничную любовь. Она управляла моей жизнью, и для меня всё, что она говорила, было хорошо, правильно, этично. Камила была идеальной во всём, и я дала ей направление своей жизни. Если я в чём-то была неправа, мой Бог, то это потому, что я слишком сильно любила и доверяла», — цитирует Иран Халк The Sun.

Напомним, Бразилец развёлся со своей женой Иран Соузой, с которой провёл в браке 12 лет, в июле прошлого года. У пары в браке родились трое детей. Спустя пять месяцев после развода Халк начал отношения с племянницей Иран Камилой.

Халк и его новая супруга регулярно делятся снимками друг друга на своих страницах в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме».