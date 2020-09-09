«Атлетико» включился в борьбу за Луиса Суареса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил предложение от мадридского «Атлетико». Испанский клуб готов перебить условия «Ювентуса», чтобы заполучить уругвайского нападающего, сообщает ESPN Uruguay.



«Старая синьора» по-прежнему выглядит главным претендентом на игрока, но переезд в Италию будет сопровождаться большим количеством дополнительных операций (экзамен на знание языка). Поэтому вариант с продолжением карьеры в Испании также рассматривается Суаресом.



В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость уругвайца в € 28 млн. Но в будущую команду Суарес перейдёт бесплатно, поскольку «Барселона» намерена досрочно расторгнуть контракт.

Луис Суарес намерен требовать у «Барселоны» компенсацию за расторжение контракта