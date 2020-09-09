Мирча Луческу решил жить на базе киевского «Динамо». Он опасается за свою жизнь

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не чувствует себя в безопасности в столице Украины.



Как сообщает Ziare, румынский специалист принял решение жить на клубной базе, поскольку опасается за свою жизнь. Фанаты команды по-прежнему плохо к нему относятся, и Луческу не хочет с ними связываться.



Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».



Румынский специалист много лет тренировал «Шахтёр», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду Луческу возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.

Ультрас «Динамо» Киев: Луческу — грустный провокатор