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Мирча Луческу решил жить на базе киевского «Динамо». Он опасается за свою жизнь

Мирча Луческу решил жить на базе киевского «Динамо». Он опасается за свою жизнь
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не чувствует себя в безопасности в столице Украины.

Как сообщает Ziare, румынский специалист принял решение жить на клубной базе, поскольку опасается за свою жизнь. Фанаты команды по-прежнему плохо к нему относятся, и Луческу не хочет с ними связываться.

Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».

Румынский специалист много лет тренировал «Шахтёр», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду Луческу возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.

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