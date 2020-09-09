Клопп обсудит с Вейналдумом его будущее в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проведёт беседу с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом.



Как сообщает The Independent, специалист и футболист обсудят будущее второго в команде на фоне интереса к нему со стороны «Барселоны». Жоржиньо вернётся в расположение клуба из сборной Нидерландов сегодня, 9 сентября.



Ранее сообщалось, что видеть Вейналдума в «Барселоне» хочет новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, хорошо знакомый с игроком по работе в национальной команде. Руководство каталонского клуба в свою очередь хочет вернуть хавбека Тьяго Алькантару из «Баварии».



Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, а ранее играл за «Ньюкасл Юнайтед», ПСВ и «Фейеноорд». В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провёл 37 матчей в чемпионате Англии и забил 4 гола.

«Барселона» хочет купить Тьяго, а не Вейналдума. Клуб давит на Кумана