Вагнер Лав cтал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела опрос среди главных тренеров и определила лучшего игрока августа. Им стал нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, который с 14 очками оказался на первой строчке рейтинга.



После перехода в «Кайрат» Вагнер Лав провёл четыре матча и забил четыре мяча. Нападающий пополнил ряды команды на правах свободного агента. Клуб набрал 18 очков за семь туров чемпионата Казахстана и закрепился на первом месте в турнирной таблице.



Ранее сообщалось, что форвард разорвал контракт с «Коринтиансом» ради перехода в московский ЦСКА. Но стороны не смогли договориться, поэтому Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом». Нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год – провёл 253 матча, забил 124 гола и отдал 53 результативных передачи.

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