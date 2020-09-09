Вагнер Лав cтал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела опрос среди главных тренеров и определила лучшего игрока августа. Им стал нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, который с 14 очками оказался на первой строчке рейтинга.
После перехода в «Кайрат» Вагнер Лав провёл четыре матча и забил четыре мяча. Нападающий пополнил ряды команды на правах свободного агента. Клуб набрал 18 очков за семь туров чемпионата Казахстана и закрепился на первом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что форвард разорвал контракт с «Коринтиансом» ради перехода в московский ЦСКА. Но стороны не смогли договориться, поэтому Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом». Нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год – провёл 253 матча, забил 124 гола и отдал 53 результативных передачи.
- 9 сентября 2020
-
16:56
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:16
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:33
-
15:29
-
15:05
-
14:57
-
14:52
-
14:36
-
14:19
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:14
-
13:07
-
12:40
-
12:37
-
12:24
-
12:10
-
11:53
-
11:49
-
11:39
-
11:31
-
11:17
-
11:08
-
11:05
-
10:41
-
10:37
-
10:20